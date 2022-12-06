Мишустин отметил, что нормы обеспечения силовиков приведены в соответствие их потребностям

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Нормативы обеспеченности военнослужащих Минобороны и сотрудников Росгвардии, МВД и ФСБ в целевых заданиях координационного совета при правительстве уже приведены в соответствие с их реальными потребностями, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

На заседании координационного совета по обеспечению потребностей этих структур он заявил, что Минобороны, Росгвардия, МВД и ФСБ "уже отчитались о приведении нормативов обеспеченности в соответствии со своими реальными потребностями".

Премьер продолжил, что "нужно определить приоритетность поставок в планах-графиках целевых заданий, и важно это сделать оперативно".

Он также подчеркнул необходимость постоянного наращивания темпов реализации целевых заданий координационного совета по всем направлениям, включая экипировку, снаряжение, медицинское обеспечение и строительство инфраструктуры.

"Сформированные производственные программы надо четко реализовывать с понятными и обоснованными сроками поставок всего необходимого", - сказал Мишустин.

Привести нормативы обеспечения силовых структур в соответствие их реальным потребностям в ноябре потребовал президент Владимир Путин.

Координационный совет при правительстве по обеспечению потребностей армии был создан в октябре.