КС запретил избиркомам мешать кандидатам уточнять сведения до утверждения текста бюллетеня

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Конституционный суд России уточнил положения, препятствующие кандидату на выборах оповестить избирателей о своем профессиональном росте. Такое постановление опубликовано на сайте суда.

КС проверил статьи 38 и 63 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также статью 35 Избирательного кодекса Москвы. Поводом стала жалоба москвички Галины Вирясовой, которая в сентябре 2021 года выдвигалась в совет депутатов муниципального округа Щукино.

Вирясова при регистрации кандидатом от КПРФ указала свою должность как "менеджер продукта". Позднее, в конце августа она уведомила избирательную комиссию, что стала "руководителем группы разработки тестов", представив справку с места работы. Тем не менее избирком не нашел оснований менять текст бюллетеня и информационного плаката и в начале сентября утвердил их с указанием прежней должности.

Вирясова обжаловала это решение, но суды ей отказали, подчеркнув, что действующее регулирование позволяет уточнять сведения о должности до регистрации кандидата или - при необходимости изменения уже готового бюллетеня - по решению избиркома.

КС отметил, что, согласно оспариваемой норме, при необходимости новые сведения о кандидате в готовый бюллетень могут внести члены избиркома от руки либо с помощью технических средств. Принятые изменения фиксируются и на информационных стендах.

Необходимость корректировки в бюллетене сведений о кандидате, в том числе изменившихся после его регистрации и до утверждения формы и текста бюллетеня, задается требованиями закона к содержанию этой информации, подчеркнул суд. Так, если у зарегистрированного кандидата была или есть судимость, в бюллетене должно быть о ней сказано. Следовательно, в случае появления у кандидата судимости после регистрации эта информация все равно должна быть включена в текст бюллетеня или внесена в уже готовые бюллетени.

В сравнении с этим значимость должности кандидата не столь велика, чтобы было необходимо исправлять бюллетени уже после регистрации: закон об основных гарантиях избирательных прав не предусматривает обязанности подавать эти сведения.

Тем не менее, подчеркнул суд, этим не исключается право кандидата дополнять информацию о себе, а избирательная комиссия не должна отказывать в учете новых данных о должности кандидата, если время их представления, способ их подтверждения, результаты их проверки позволяют ей принять решение об утверждении формы и текста бюллетеня в установленный срок.

"Зарегистрированному кандидату, чья цель - быть избранным, не должны чиниться препятствия в доведении до избирателей сведений, которые, входя в состав обязательных биографических данных кандидата, характеризуют его личность, в том числе с точки зрения способности выполнять те функции, которые у него появятся в случае его избрания. Создание преград для этого (...) способно подорвать доверие к избирательной комиссии как к независимому органу, обеспечивающему от имени государства реализацию избирательных прав граждан", - говорится в документе.

В таком истолковании оспариваемые положения не противоречат Конституции, постановил суд. Уточняется, что решение не может служить основанием для пересмотра результатов выборов в Щукине, но заявительница имеет право на применение в ее отношении компенсаторных механизмов.