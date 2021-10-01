Техгруппа общественного штаба не нашла нарушений в системе ДЭГ Москвы

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Техническая группа общественного штаба по наблюдению за выборами не нашла нарушений в московской системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которые могли повлиять на итоги выборов, сообщает в пятницу сайт общественной палаты Москвы.

"Техническая группа, образованная Общественным штабом по наблюдению за выборами в Москве по инициативе и при участии партии КПРФ, не смогла подтвердить выдвинутые версии о возможных нарушениях в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для всесторонней проверки системы электронного голосования было организовано взаимодействие с экспертами, представляющими интересы различных кандидатов и партий. В задачи участников аудита входили проверка корректности подсчетов результатов ДЭГ и оценки версий о возможных нарушениях.

"В результате анализа техническая группа не смогла выявить присутствие нарушений в ходе работы системы ДЭГ, повлиявших на итоговый результат голосования, а выдвигаемые экспертами версии о "подозрительном" поведении графиков связаны с внешними факторами, к примеру, временем информационных рассылок", - говорится в сообщении на сайте.

В состав технической группы вошли как технические специалисты, так и независимые эксперты - электоральный эксперт Дмитрий Нестеров и Григорий Мельконьянц - координатор и сопредседатель движения "Голос" (внесено Минюстом РФ в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента).

Голосование на выборах различного уровня в сентябре проходило в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период шли выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.

Также в этот период в Москве состоялись довыборы в Мосгордуму по 19-му и 37-му избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева в муниципальном округе Щукино.