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Хроника последних дней СССР

Жалобы московских избирателей не повлияют на результаты голосования

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком получил немного жалоб на нарушения на выборах после объявления результатов подсчета голосов их число даже уменьшилось, сообщил "Интерфаксу" зампредседателя комиссии Дмитрий Реут.

"Мы не считали точное количество, но я так скажу: в общей сложности жалоб подано немного. И среди тех, что поданы, нет жалоб, которые свидетельствуют о серьезных вещах, позволяющих усомниться в итогах голосования", - сказал он.

По его словам, большая часть жалоб подана от наблюдателей и кандидатов, но не от политических партий.

Во время голосования МГИК получил много вопросов: к примеру, избиратели спрашивали, как пользовться дистанционным электронным голосованием, добавил Реут.

В Москве с 17 по 19 сентября проходило голосование на выборах в Госдуму, на довыборах в Мосгордуму по 19-му и 37-му избирательным округам, а также в муниципальном округе Щукино.

Мосгоризбирком Дмитрий Реут Москва Госдума Мосгордума

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