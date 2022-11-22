Минфин будет использовать ОФЗ как основной источник финансирования дефицита бюджета

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Минфин для финансирования дефицита бюджета намерен сосредоточиться на ОФЗ, используя Фонд национального благосостояния (ФНБ) для инвестиций, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

На прошлой неделе Минфин установил новый рекорд привлечения денежных средств за один день, продав на трех первичных аукционах ОФЗ на общую сумму 823 млрд рублей по номиналу при общем спросе более 1,195 трлн рублей. Всего с учетом этих размещений Минфин привлек на аукционах ОФЗ с начала четвертого квартала 1 259,5 млрд рублей по номиналу при плане всего 150 млрд рублей. Таким образом, квартальный план уже перевыполнен в 8,4 раза, при этом в запасе у Минфина еще несколько аукционных дней.

"У нас среди источников финансирования дефицита есть два - Фонд национального благосостояния и заимствования на финансовом рынке. ФНБ - то ресурс, который мы в последнее время используем для инвестиций, развития экономики, проектов. Поэтому сегодня есть возможность осуществлять заимствования на финансовом рынке, мы видим спрос со стороны инвесторов, широкий набор инструментов для инвесторов, и они пользуются популярностью", - сказал Силуанов журналистам, комментируя тактику Минфина на внутреннем рынке до конца года.

"Поэтому пока есть спрос, мы этим пользуемся и привлекаем ресурсы на рынке на приемлемых для Минфина условиях", - отметил министр.