Супружеская пара погибла при подрыве боеприпаса в Белгородской области

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник сообщил о гибели супругов в селе Староселье, где введен режим ЧС.

"Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Все необходимые следственные мероприятия проводятся, в том числе, чтобы разобраться, как данная семья оказалась в селе", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

С 27 октября на территории села был введен режим ЧС. Губернатор напомнил, что в населенные пункты, где введен режим ЧС, без согласования с главами территорий приезжать нельзя.

Ранее во вторник он сообщил, что при обстреле Шебекино погибла мирная жительница.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В ряде приграничных населенных пунктов введен режим ЧС.