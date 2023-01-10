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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - При обстреле города Шебекино в Белгородской области пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших - мужчина и женщина. Информация по разрушениям уточняется", - написал Гладков в телеграм-канале.

Губернатор отметил, что все оперативные службы находятся на месте.

Ранее сообщалось о ночном обстреле с украинской стороны города Шебекино. Обошлось без пострадавших. В результате подомового обхода территории различные разрушения зафиксированы в 12 частных домовладениях и двух машинах. Также была повреждена опора линии электропередачи.

Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков Украина
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