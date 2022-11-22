Белгородский губернатор сообщил о гибели женщины в Шебекине при обстреле

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино с украинской территории. Погибла женщина.

"Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной, - написал Гладков в Telegram. - Она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание".

Он уточнил, что обстрел пришелся в основном на территорию госпиталя "Ветеранов войн", где, по его словам, "проходят лечение люди пожилого возраста".

"Пострадавших нет. Снарядами посекло фасад и выбило несколько окон госпиталя, на соседней территории поврежден газопровод", - сообщил губернатор.