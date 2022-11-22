Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Шохин выразил надежду, что государство не будет препятствовать инвестициям за рубеж

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Развитие экономики в условиях ограничений, в том числе решение логистических задач, потребует экспансии на зарубежные рынки, и государство не должно мешать ее осуществлению, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"С учетом в том числе и ситуации с платежным балансом, наверное, не надо ограничивать и российские инвестиции за рубеж. И в частности, когда мы говорим о создании транспортно-логистических цепочек и устранении бутылочных горлышек, надо иметь в виду, что это не только подъездные пути к портам Дальнего Востока или создание, обустройство коридора транспортного международного Север-Юг и так далее. Это еще и создание условий для приема грузов товаров за пределами России, а это инвестиции", - высказал он позицию бизнес-сообщества, выступая на Международном форуме Финансового университета.

По мнению Шохина, российский бизнес в сложившихся условиях может осуществлять экспансию на рынки дружественных стран.

"Нужно думать и о новых рынках - та же Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион и так далее. Поэтому я бы не ставил вопрос таким образом, что все, что зарабатывается здесь, надо оставлять в России. Нужно думать, извините, об экспансии индустриальной экспансии, инфраструктурной экспансии Росси на те рынки, которые можно считать дружественными или нейтральными", - полагает глава РСПП.

Он отметил, что именно бизнес во многом помог российской экономике с меньшими, чем ожидалось, потерями адаптироваться к санкциям и ограничениям, возникшим после февраля 2022 года. В связи с этим государству целесообразно дать возможность предпринимательскому сообществу и далее встраивать отношения с зарубежными партнерами, считает Шохин.

"Мне кажется, что надо на это рассчитывать, в том числе в силу большого количества ограничений, в том числе нарастания волны вторичных санкций, а это скорее всего неизбежно в ближайшее время. Государство само не сможет обойти многие ограничения и препятствия, и здесь, на мой взгляд, надо дать не то чтобы карт-бланш, но флаг в руки и малому, и среднему бизнесу, который может заниматься и параллельным импортом, и находить возможности сотрудничества научно-технологического с партнерами за рубежом, тоже с малыми и средними компаниями, которые еще могут долгое время не оказаться под контролем OFAC или других контролирующих органов Европейского союза, других стран. То есть бизнес может чуть на опережение работать, частный бизнес", - пояснил он свою позицию.

Шохин также напомнил о предложении РСПП сохранить господдержку для компаний, чьи собственники зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях, хотя бы на 2023 год.

"Есть все-таки ряд офшорных юрисдикций, из которых не так просто выйти в силу наличия все еще зарубежных партнеров, которые не готовы бросать российских своих коллег и уходить из России. Поэтому здесь в частности мы ставили вопрос перед законодателями и правительством о том, чтобы и в 2023 году не отменять некие льготы для компаний, у которых есть собственники за пределами России в офшорных юрисдикциях. Но я думаю, в 2023 году этот процесс в мягком таком варианте может и завершиться", - сказал он.

РСПП Александр Шохин Африка АТР OFAC Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Росатом" не столкнулся с серьезными отказами от топливных контрактов

АКИТ просит отложить принятие поправки о запрете продажи товаров с нелегальной информацией

Персонал S7 проинструктировали на случай введения максимального уровня безопасности

Минск попросил "Транснефть" повысить тариф на транзит нефти на 39%

"Газпром" сообщил, что часть газа для Молдавии "оседает" на Украине

"Газпром" сообщил, что часть газа для Молдавии "оседает" на Украине

Евтушенков заявил, что переговоры АФК о покупке заводов IKEA продолжаются

Евтушенков заявил, что переговоры АФК о покупке заводов IKEA продолжаются

Участникам СВО будет засчитываться двойной пенсионный стаж

Военная операция России в Сирии

В Кремле призвали к сдержанности все стороны конфликта на севере Сирии

В Кремле призвали к сдержанности все стороны конфликта на севере Сирии
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили об обстреле района Запорожской АЭС из крупнокалиберной артиллерии ВСУ

Президент Кубы на встрече со спикером Госдумы осудил западные санкции против России

Президент Кубы на встрече со спикером Госдумы осудил западные санкции против России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });