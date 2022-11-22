Шохин выразил надежду, что государство не будет препятствовать инвестициям за рубеж

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Развитие экономики в условиях ограничений, в том числе решение логистических задач, потребует экспансии на зарубежные рынки, и государство не должно мешать ее осуществлению, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"С учетом в том числе и ситуации с платежным балансом, наверное, не надо ограничивать и российские инвестиции за рубеж. И в частности, когда мы говорим о создании транспортно-логистических цепочек и устранении бутылочных горлышек, надо иметь в виду, что это не только подъездные пути к портам Дальнего Востока или создание, обустройство коридора транспортного международного Север-Юг и так далее. Это еще и создание условий для приема грузов товаров за пределами России, а это инвестиции", - высказал он позицию бизнес-сообщества, выступая на Международном форуме Финансового университета.

По мнению Шохина, российский бизнес в сложившихся условиях может осуществлять экспансию на рынки дружественных стран.

"Нужно думать и о новых рынках - та же Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион и так далее. Поэтому я бы не ставил вопрос таким образом, что все, что зарабатывается здесь, надо оставлять в России. Нужно думать, извините, об экспансии индустриальной экспансии, инфраструктурной экспансии Росси на те рынки, которые можно считать дружественными или нейтральными", - полагает глава РСПП.

Он отметил, что именно бизнес во многом помог российской экономике с меньшими, чем ожидалось, потерями адаптироваться к санкциям и ограничениям, возникшим после февраля 2022 года. В связи с этим государству целесообразно дать возможность предпринимательскому сообществу и далее встраивать отношения с зарубежными партнерами, считает Шохин.

"Мне кажется, что надо на это рассчитывать, в том числе в силу большого количества ограничений, в том числе нарастания волны вторичных санкций, а это скорее всего неизбежно в ближайшее время. Государство само не сможет обойти многие ограничения и препятствия, и здесь, на мой взгляд, надо дать не то чтобы карт-бланш, но флаг в руки и малому, и среднему бизнесу, который может заниматься и параллельным импортом, и находить возможности сотрудничества научно-технологического с партнерами за рубежом, тоже с малыми и средними компаниями, которые еще могут долгое время не оказаться под контролем OFAC или других контролирующих органов Европейского союза, других стран. То есть бизнес может чуть на опережение работать, частный бизнес", - пояснил он свою позицию.

Шохин также напомнил о предложении РСПП сохранить господдержку для компаний, чьи собственники зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях, хотя бы на 2023 год.

"Есть все-таки ряд офшорных юрисдикций, из которых не так просто выйти в силу наличия все еще зарубежных партнеров, которые не готовы бросать российских своих коллег и уходить из России. Поэтому здесь в частности мы ставили вопрос перед законодателями и правительством о том, чтобы и в 2023 году не отменять некие льготы для компаний, у которых есть собственники за пределами России в офшорных юрисдикциях. Но я думаю, в 2023 году этот процесс в мягком таком варианте может и завершиться", - сказал он.