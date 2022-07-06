Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

В РСПП призвали использовать "максимально рыночные" меры для выравнивания курса рубля

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с чрезмерно крепким рублем должна решаться различными рыночными инструментами, сообщил "Интерфаксу" глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах "Иннопрома".

"Здесь простых решений нет. Понятно, что ни Центральный банк (ЦБ), ни правительство, не будут таргетировать курс рубля, устанавливая его на каком-то уровне как в советское время, или устанавливать коридор, как это было в 90-е годы, что закончилось дефолтом в августе 1998 года. Инструменты должны быть максимально рыночные и интервенция государства, будь то ЦБ или правительство, тоже должны быть максимально рыночными", - сказал он.

Шохин отметил, что иностранный инвестор исчез, а внутренний инвестор при этом не получил достаточного количество финансовых инструментов.

ЭкономикаПротив крепкого рубля готовят тяжелую артиллерию. ОбобщениеПротив крепкого рубля готовят тяжелую артиллерию. ОбобщениеЧитать подробнее

"Можно было бы даже валютные инструменты выпускать с тем, чтобы обладатели долларов, которые некуда потратить, сейчас могли бы вкладываться в то, что раньше "вэбовками" называлось, то есть валютными облигациями государства. Да и рублевые облигации тоже могли бы в данном случае быть неким инструментом стерилизации денежной массы", - сообщил глава РСПП.

По мнению Шохина, в качестве еще одного инструмента может стать поощрение производственных инвестиций российских компаний в Африку, Латинскую Америку, Азию, которые позволят, в том числе, компенсировать уход целого ряда компаний из России.

"Можно уже не просто искать партнеров, а их выращивать, в том числе инвестируя в те или иные объекты на территории других стран. Вот это поощрение инвестиций. А это значит и спрос на доллары будет повышенный, и курс начнет сам выстраиваться должным образом", - отметил он.

Кроме того, считает Шохин, необходимо стимулирование импорта, так как сейчас, по его мнению, для импортеров очень благоприятный курс.

"Потихоньку они начинают этим пользоваться, находить разные каналы, в том числе, обхода прямых ограничений, работая через третьи страны, работая в рамках параллельного импорта, это тоже позволит стабилизировать обменные курсы рубля", - сказал он.

В целом инструментов достаточно много, уточнил глава РСПП, в их числе и направление средств доходов бюджета на покупку валюты. "Мы не возражаем против этого способа, но он не может быть единственным", - подытожил Шохин.

РСПП Александр Шохин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на нефть опустились ниже $100 за баррель

Минэнерго допустило субсидирование СПГ-газификации Востока за счет экспорта

Минэнерго допустило субсидирование СПГ-газификации Востока за счет экспорта

TotalEnergies согласилась передать "Зарубежнефти" 20% в Харьягинском СРП

Госдума приняла закон о запрете приема ЦФА как средства платежа в России

ЦБ одобрил первый российский товарный индекс

ЦАР планирует создать собственную цифровую валюту к III кварталу

Принят закон об ограничении публикации "контрсанкционной информации"

Принят закон об ограничении публикации "контрсанкционной информации"

Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в июне упали на 82% год к году

Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в июне упали на 82% год к году

ФРГ дала себе возможность получить контроль над бывшей "дочкой" Газпрома

ФРГ дала себе возможность получить контроль над бывшей "дочкой" Газпрома

Тинькофф банк временно прекращает проводить валютные переводы через SWIFT

Тинькофф банк временно прекращает проводить валютные переводы через SWIFT
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });