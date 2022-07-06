В РСПП призвали использовать "максимально рыночные" меры для выравнивания курса рубля

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с чрезмерно крепким рублем должна решаться различными рыночными инструментами, сообщил "Интерфаксу" глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах "Иннопрома".

"Здесь простых решений нет. Понятно, что ни Центральный банк (ЦБ), ни правительство, не будут таргетировать курс рубля, устанавливая его на каком-то уровне как в советское время, или устанавливать коридор, как это было в 90-е годы, что закончилось дефолтом в августе 1998 года. Инструменты должны быть максимально рыночные и интервенция государства, будь то ЦБ или правительство, тоже должны быть максимально рыночными", - сказал он.

Шохин отметил, что иностранный инвестор исчез, а внутренний инвестор при этом не получил достаточного количество финансовых инструментов.

"Можно было бы даже валютные инструменты выпускать с тем, чтобы обладатели долларов, которые некуда потратить, сейчас могли бы вкладываться в то, что раньше "вэбовками" называлось, то есть валютными облигациями государства. Да и рублевые облигации тоже могли бы в данном случае быть неким инструментом стерилизации денежной массы", - сообщил глава РСПП.

По мнению Шохина, в качестве еще одного инструмента может стать поощрение производственных инвестиций российских компаний в Африку, Латинскую Америку, Азию, которые позволят, в том числе, компенсировать уход целого ряда компаний из России.

"Можно уже не просто искать партнеров, а их выращивать, в том числе инвестируя в те или иные объекты на территории других стран. Вот это поощрение инвестиций. А это значит и спрос на доллары будет повышенный, и курс начнет сам выстраиваться должным образом", - отметил он.

Кроме того, считает Шохин, необходимо стимулирование импорта, так как сейчас, по его мнению, для импортеров очень благоприятный курс.

"Потихоньку они начинают этим пользоваться, находить разные каналы, в том числе, обхода прямых ограничений, работая через третьи страны, работая в рамках параллельного импорта, это тоже позволит стабилизировать обменные курсы рубля", - сказал он.

В целом инструментов достаточно много, уточнил глава РСПП, в их числе и направление средств доходов бюджета на покупку валюты. "Мы не возражаем против этого способа, но он не может быть единственным", - подытожил Шохин.