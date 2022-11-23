Банк России на следующей неделе раскроет планы по послаблениям для банков

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Банк России на следующей неделе планирует раскрыть детали о продлении или сворачивании послаблений для банков, заявил на конференции Ассоциации российских банков директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

"На следующей неделе, наверное, мы выпустим пресс-релиз, у нас внутреннее обсуждение уже было, есть еще пара вопросов, которые нам надо уточнить", - сказал он.

По его словам, регулятор планирует продлить возможность банков не досоздавать резервы на следующий год. "Мы говорили тоже превентивно, что будем смотреть в отношении продления на следующий год. Скорее всего, подход будет диверсифицированный: в части физлиц точно на год продолжим, по юрлицам, возможно, чуть меньше, но, тем не менее, продление мы рассматриваем", - подчеркнул Данилов.

Он также напомнил, что ЦБ по-прежнему планирует отменить с 2023 года послабления по фиксации валютного курса и фиксации стоимости ценных бумаг.

"Очевидно, что наше решение не продлевать, оно учитывает возможности банков, чтобы соблюдать нормативы после отмены. Банки готовы к отмене послаблений, более того, мы специально синхронизируем отмену послаблений снижением надбавок. Даже если кто-то, условно говоря, после отмены послаблений в зону надбавок по капиталу пойдет, то ничего страшного не произойдет, потому что никаких негативных последствий в части, как если бы эти надбавки были, их, соответственно, не будет, - сказал Данилов. - Большинство банков готовы к отмене, даже могут соблюдать надбавки в текущем уровне".