ЦБ допустил отмену послаблений для банков в части фиксации валютного курса

Послабления в части замороженных активов и допрезервов регулятор планирует продлить

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Послабления для российских банков в части фиксации валютного курса для оценки некоторых активов и обязательств могут быть отменены, кредитные организации спокойно из них выходят, заявил директор департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России Максим Любомудров.

"Мы обсуждали моменты, связанные с отменой послаблений и с введением послаблений, потому что ситуация должна рассматриваться по совокупности факторов", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания совета Ассоциации банков России в Казани.

"Некоторые послабления после проведенного анализа, мы понимаем, что они себя во многом исчерпали, эффект от них минимальный. Это такие послабления, как заморозка курса для оценки обязательств кредитных организаций и для оценки некоторых видов активов. Банки из них выходят, они менее для них актуальны. Поэтому мы обсуждали целесообразность их продления, пошли к пониманию, что это маловероятно", - отметил он.

"Другие послабления, которые носят существенный характер. Это такие послабления, которые связаны с заморозкой активов, заблокированных в результате санкций, а также досоздание резервов по некоторым активам, которые не заблокированы, но косвенно или напрямую связаны с санкционным давлением на банки. По этому направлению целесообразно продлевать послабления, а форма послаблений, а также сроки, на которые послабления могут быть введены, это предмет отдельной работы, которую ЦБ сейчас ведёт и проводит соответствующие консультации с ассоциацией", - добавил Любомудров.

Председатель совета Ассоциации "Россия", глава комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков сообщил, что подходы к регулированию банков могут быть выработаны в кратчайшие сроки.

"Вопрос фактически был в повестке совета - надзор и риск-ориентированное стимулирование кредитования в современных условиях. Банкиры высказали ряд пожеланий. На мой взгляд, ЦБ очень конструктивно отреагировал. Мы договорились, что с ходу на некоторые предложения ответить сложно, поэтому в ходе проработки мы договорились, что в ближайший короткий срок, потому что экстремальная ситуация, выработаемся позицию по регулированию. Позиция в том, что такое относительно мягкое регулирование должно быть продолжено", - заявил депутат.