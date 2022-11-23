ЦБ задумался над созданием фонда поддержки банков по аналогии с фондом страхования вкладов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ думает над созданием автономного фонда поддержки банковского сектора за счет отчислений самих банков по аналогии с фондом страхования вкладов.

"В какой-то системной докапитализации потребности мы не видим, отдельным банкам, возможно, может потребоваться докапитализация. Но мы и так даем достаточно сильные послабления по надбавкам, чтобы смягчить удар. Но на будущее, конечно, надо думать про создание автономного фонда поддержки, чтобы банки сами могли себя спасать, чтобы не требовались средства государства или еще что-то экстренно. Это снизит в том числе нагрузку на систему страхования", - заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в ходе конференции, организованной Ассоциацией российских банков (АРБ).

"Будем думать, вопрос сложный. Мы понимаем, что это вопрос нагрузки на банковский сектор, отчисления, это надо калибровать совместно с тем, сколько банк отчисляет в систему страхования", - добавил он.

Средства такого фонда могут использоваться для помощи банкам в условиях кризиса/поддержки банков, развивающих значимые направления кредитования (например, проекты развития, МСП и т.д.), говорится в презентации Данилова.