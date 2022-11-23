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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Мурашко предупредил о риске дефицита в случае регулирования цен на медицинские изделия

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в Госдуме призвал с осторожностью относиться к регулированию цен на медицинские изделия; это может повлечь дефицит медизделий на рынке.

"Риск в чем: жесткое регулирование цен на медицинские изделия (имплантируемые, в частности, и ряд других) может повлечь за собой дефицит на рынке тех или иных вариантов медицинских изделий. Мы это прорабатывали. Поэтому здесь если подходить, то очень тонко, к определенным видам медицинской продукции, тем более в сегодняшних условиях", - сказал Мурашко на "правительственном часе" в Госдуме в среду.

В ходе заседания министру задали вопрос о возможности регулирования цен на ряд медицинских изделий по образцу лекарственных препаратов из перечня жизненно важных и необходимых (ЖНВЛП).

Накануне Мурашко, выступая на заседании фракции КПРФ в Госдуме, назвал ценообразование и государственное регулирование "чувствительным фактором". "Нам удается удерживать на сегодняшний день цены без каких-либо кардинальных скачков", - заявил министр.

Он отметил, что по ряду медицинской продукции нужно ускорить решения для импортозамещения. Мурашко также сообщил о работе по обеспечению "зеленых коридоров" для доставки в Россию зарубежного медицинского оборудования и комплектующих.

Михаил Мурашко Минздрав РФ Госдума
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