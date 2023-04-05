Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования в России. Он заявил об этом в Рязани после осмотра нового корпуса областного онкодиспансера.

"Все, что сегодня можно делать в России, надо делать в России. Каждая копейка добавленной стоимости, произведенная руками россиян, в этом смысле, это вклад в импортозамещение и создание технологического суверенитета страны и экономического", - заявил он и добавил, что здесь "не надо стесняться ничего".

"Мы можем произвести современные консоли отечественные, кислород и вакуум. Самое главное - обеспечить запчастями и качественным сервисом", - сказал премьер.

Он отметил, что власти поддерживают отечественное производство: "По цене мы всегда в этом смысле субсидии даем, для того чтобы наши производители, кто впервые начинает что-то производить, имели преимущество".

Мишустину показали цифровой рентгенодиагностический комплекс "Дуограф" российского производства для проведения рентгенографии и рентгеноскопии органов грудной клетки, брюшной полости, желудочно-кишечного тракта, костной системы. "В Подмосковье полностью локализован? Это здорово", - заметил премьер.

В смотровом кабинете отоларинголога он поинтересовался страной производства ЛОР-комбайна и услышал, что он пока не отечественный.

"А у нас российского производства есть?" - спросил он у сопровождавшего его главы Минздрава Михаила Мурашко. "Пока нет", - ответил министр. "Михаил Альбертович, а может быть как-то займемся?" - предложил Мишустин.

Также премьеру показали современный цифровой маммограф с функцией томосинтеза и возможностью выполнения стереотаксической биопсии для проведения контрастной спектральной маммографии и расширенной уточняющей диагностики ранее выявленной патологии молочных желез, магнитно-резонансные томографы с широкими диагностическими опциями, а также 64-х срезовый компьютерный томограф, позволяющий провести исследование за короткий период времени и тем самым снизить лучевую нагрузку на пациента. Программное обеспечение дает возможность исследовать любую область, получить 3D реконструкции, провести динамическое сравнение.

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал премьеру, что при строительстве нового корпуса медики особенно остро ощутили необходимость импортозамещения.

"Некоторые виды импортного оборудования мы получали буквально с боем, оно шло из-за рубежа и нам не хотели его отдавать, хотя оно было заранее оплачено и законтрактовано, несколько месяцев мы разбирались по каждой единице техники", - сказал глава региона.

Областной клинический онкологический диспансер в Рязани - единственное учреждение в регионе, оказывающее специализированную медицинскую помощь больным злокачественными новообразованиями. Коечный фонд составляет 320 коек. В 2020 году началось строительство нового 8-этажного лечебного корпуса на 250 коек.