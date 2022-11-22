Минздрав подготовит список приоритетных лекарств для скорейшего импортозамещения

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В России необходимо ускорить принятие решений по импортозамещению и разработке ряда собственных лекарственных препаратов и медицинских изделий, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Видим, что по ряду медицинской продукции необходимо нам, в том числе, ускорить разработки и принятие решений для импортозамещения. Поэтому составим список по лекарственным препаратам и медицинским изделиям, которые являются приоритетными", - сказал Мурашко на заседании фракции КПРФ в Госдуме во вторник.

По его словам, другой очень чувствительный фактор – это ценообразование и государственное регулирование.

"Нам удается удерживать на сегодняшний день цены без каких-либо кардинальных скачков", - заявил министр.

Мурашко также сообщил, что Минздрав совместно с Минтрансом проводит работу по обеспечению "зеленых коридоров" для доставки в Россию зарубежного медицинского оборудования и комплектующих.