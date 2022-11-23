Законопроект о продлении "санкционных" корпоративных правил прошел I чтение

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Дума приняла в I чтении правительственный законопроект № 222860-8 о продлении до июля 2023 года действия особых правил регулирования корпоративных отношений и о переводе в российскую инфраструктуру учета акций международных компаний, которые создаются в специальных административных районах (САР).

Временные корпоративные правила

Особые временные корпоративные правила были приняты летом 2022 года (292-ФЗ) на фоне введения антироссийских санкций. Первоначально их ввели до конца 2022 года. В октябре правительство предложило их продлить еще на полгода.

В частности, минимальная цена выкупа акций у несогласных с реорганизацией ПАО акционеров должна определяться по результатам торгов на бирже за один месяц, а не за полгода, как было раньше. Также было позволено советам директоров компаний, даже не подпавших под санкции, функционировать в усеченном составе, если в них осталось не менее трех человек. Полномочия советов сохраняются до момента переизбрания, включая те случаи, когда из них вышло более половины директоров.

Прошедший первое чтение законопроект продлит эти правила до июля 2023 года. Кроме того, он освобождает компании, действующие в форме ООО и любых АО, от обязанности ликвидироваться или уменьшить уставный капитал, если его величина по итогам 2023 года начинает превышать стоимость чистых активов. Сейчас действие этого правило приостановлено, как и в "ковидном" 2020 году.

На этапе подготовки законопроекта к первому чтению комитеты Госдумы делали разные предложения по его доработке. Комитет Госдумы по вопросам собственности предлагал депутатам обсудить предоставление компаниям возможности иметь усеченный состав совета директоров на более длительное время, нежели предусмотрено законопроектом. По мнению комитета, "с учетом перспектив сохранения действия санкций указанный срок может оказаться недостаточным для обеспечения стабильности деятельности советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ в 2023 году".

А комитет Госдумы по финансовому рынку предложил продлить и на 2023 год действовавшую в 2020-2022 годах возможность проводить в заочной форме годовые собрания акционеров и участников обществ с ограниченной ответственностью.

Принудительный механизм перевода санкций резидентов САР в РФ

Часть норм в проекте касается перевода в российскую инфраструктуру учета акций международных компаний (МК) из САР. Согласно проекту, владелец акций сможет подать в российский регистратор заявление на принудительный перевод своих бумаг, если они учитывались за границей.

Возможно и автоматическое зачисление бумаг, без обращения владельцев. Оно будет происходить тогда, когда акции учтены в иностранной инфраструктуре на счетах российских депозитариев, действующих в качестве номинальных держателей и располагающих всей необходимой информацией о владельцах. Проект отводит депозитарию пять рабочих дней со дня вступления в силу закона для подачи соответствующего обращения в российский регистратор МК. Последний же не позднее двух рабочих дней должен зачислить акции на лицевой счет российского депозитария, который опять будет выступать в роли номинального держателя. Никакие действия со стороны иностранных организаций, учитывающих права на акции, не требуются.

Эти механизмы схожи с теми, которые закон 319-ФЗ от 14 июля 2022 года ввел для депозитарных расписок, выпущенных на акции российских эмитентов. Это документ разрешил инвесторам принудительно перевести учет бумаг в российскую инфраструктуру, если зарубежный депозитарий препятствует проведению операций с такими ценными бумагами. Для этого инвестору нужно обратиться в российский депозитарий, где открыт счет депо иностранной организации, действующей в качестве номинального держателя. После этого российский депозитарий должен списать соответствующее количество бумаг со счета депо иностранного номинального держателя и зачислить их заявителю.