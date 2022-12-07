Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Право компаний проводить заочные ГОСА будет продлено на 2023 год

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Действовавшая в 2020-2022 годах возможность проводить в заочной форме годовые собрания акционеров будет продлена и на 2023 год, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Такая поправка ко второму чтению была предложена в правительственный законопроект о продлении на 2023 год действия "санкционных" корпоративных правил. Проект подготовлен ко второму чтению, говорится в сообщении пресс-службы комитета, распространенном в среду.

"Предлагается (...) предоставить в 2023 году возможность проведения общих собраний акционеров в заочной форме", - цитирует Гаврилова пресс-служба.

Закон об АО запрещает проводить в заочном формате общее собрание акционеров, повестка которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Также только в очной форме должны проводиться общие собрания участников ООО по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции в течение трех лет действие этого запрета приостановлено, и российские компании могли использовать заочный формат.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

AmRest договорился о продаже российского бизнеса KFC за 100 млн евро

Морской экспорт российского угля в октябре вернулся к историческим максимумам

Поставки нефти "Роснефти" азиатским покупателям за 9 месяцев выросли на треть

Поставки нефти "Роснефти" азиатским покупателям за 9 месяцев выросли на треть

Чистая прибыль "Роснефти" за девять месяцев 2022 г. составила 591 млрд руб.

Brent торгуется у $79,56 за баррель

Китайская таможня сообщила о росте товарооборота с Россией на 32%

Китайская таможня сообщила о росте товарооборота с Россией на 32%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });