Право компаний проводить заочные ГОСА будет продлено на 2023 год

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Действовавшая в 2020-2022 годах возможность проводить в заочной форме годовые собрания акционеров будет продлена и на 2023 год, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Такая поправка ко второму чтению была предложена в правительственный законопроект о продлении на 2023 год действия "санкционных" корпоративных правил. Проект подготовлен ко второму чтению, говорится в сообщении пресс-службы комитета, распространенном в среду.

"Предлагается (...) предоставить в 2023 году возможность проведения общих собраний акционеров в заочной форме", - цитирует Гаврилова пресс-служба.

Закон об АО запрещает проводить в заочном формате общее собрание акционеров, повестка которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Также только в очной форме должны проводиться общие собрания участников ООО по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции в течение трех лет действие этого запрета приостановлено, и российские компании могли использовать заочный формат.