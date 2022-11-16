В Думе предложили увеличить срок полномочий советов директоров АО до 3 лет

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Срок полномочий совета директоров акционерных обществ стоит увеличить до трех лет, дав общему собранию акционеров принимать такое решение при наличии необходимых положений в уставе АО, считает комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Такое предложение содержится в заключении комитета на законопроект №222860-8 о продлении на 2023 год действия "санкционных" корпоративных правил.

По действующим правилам, срок полномочий совета директоров - один год. Его члены избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

"В сложившейся ситуации целесообразно обсудить возможность увеличения срока действия полномочий совета директоров (наблюдательного совета) акционерных обществ, в частности, посредством предоставления общему собранию акционеров права увеличения указанного срока до трех лет при наличии соответствующих положений в уставе общества", - говорится в заключении.

Кроме того, комитет обращает внимание, что законопроект продлевает до июля 2023 года действие принятых в 2022 году норм о праве компаний иметь усеченный состав совета директоров, если в нем осталось не менее трех человек. По мнению комитета, "с учетом перспектив сохранения действия санкций указанный срок может оказаться недостаточным для обеспечения стабильности деятельности советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ в 2023 году".

Комитет отметил, что законопроект не продлевает нормы, в соответствии с которыми в 2022 году право запрашивать расширенный перечень документов у АО и оспаривать его сделки, действия АО или членов его совета директоров есть только у держателей не менее 5% акций. До этого аналогичные права предоставлялись владельцам не менее 1% ценных бумаг компании.

Как считают депутаты, "в условиях непрекращающегося санкционного давления" следует обсудить вопрос об обоснованности отмены этих положений.