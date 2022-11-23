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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

ГД приняла закон о взимании курортного сбора в Петербурге и на территории "Сириуса"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, расширяющий территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, распространив действие положений на Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус".

В настоящее время эксперимент проводится в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае.

Эксперимент предполагает взимание курортного сбора с туристов.

Закон также продлевает срок эксперимента до 31 декабря 2024 года (действует - 31 декабря 2022 года).

Плательщиками курортного сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов.

Размер сбора устанавливают регионы, участвующие в эксперименте. Так, в Алтайском и Ставропольском крае в текущем году он составляет 50 рублей в сутки, в Краснодарском крае на территории городского округа Сочи - 50 рублей, на территориях остальных муниципальных образований - 30 рублей.

Госдума Петербург Сириус
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