К эксперименту по курортному сбору подключат Петербург и "Сириус"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Госдума 17 ноября рассмотрит в первом чтении законопроект, который продлевает до 2027 года срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора. Правительство также предложило включить в проект Петербург и территорию "Сириус".

Законопроект № 99313-8 в апреле в палату внесла Дума Ставропольского края.

Сейчас закон разрешает взимать курортный сбор в Крыму, Алтайском крае, Краснодарском крае и на Ставрополье, срок проведения эксперимента истекает 31 декабря 2022 года.

Ставропольская дума предложила продлить эксперимент до 2027 года. Эту инициативу на прошлой неделе поддержало правительство, но предложило продлить его только до 31 декабря 2024 года.

"Считаем целесообразным распространить эксперимент также на город федерального значения Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус", - говорится в заключении.

"Сириус" - территория на черноморском побережье Сочи, созданная на базе детского образовательного центра "Сириус", который использует инфраструктуру сочинской Олимпиады. После изменения Конституции "Сириус" получил статус федеральной территории.

Законопроект о взимании курортного сбора вступил в силу 30 июля 2017 года. Его платят взрослые граждане, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Размер сбора устанавливают регионы, участвующие в эксперименте. С 11 марта 2022 года курортный сбор в Крыму отменен; в Алтайском крае (Белокуриха) в 2022 году он составляет 50 рублей в сутки; на Кубани на территории городского округа Сочи - 50 рублей, а на территориях остальных муниципальных образований - 30 рублей; в Ставропольском крае (города Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск) - 50 рублей в сутки.