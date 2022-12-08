Калининградская область отказалась от введения курортного сбора в 2023 году

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Курортный сбор на территории Калининградской области в 2023 году вводиться не будет, сообщил в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.

"Курортный сбор в будущем году вводиться не будет. Такое решение принято исходя из того, что регион пока что не вошел в число тех, где он одобрен федеральными властями. Также этому не способствует и экономическая ситуация. Вопрос сбора активно и предметно обсуждался в министерстве культуры и туризма региона и членами правительства. Губернатор Антон Алиханов поддержал предложение не вводить в 2023 году этот сбор", - сказал Лысков.

Он напомнил, что вопрос о введении курортного сбора обсуждался также в конце 2021 года. Тогда предполагалось, что он начнет действовать с января 2022 года. Впоследствии тема была продолжена, и назывался новый срок - январь 2023 года.

"Данная мера была обусловлена растущим потоком отдыхающих в регион и, как следствие, увеличением нагрузки на туристскую инфраструктуру. Предполагалось, что размер сбора составит 100 рублей в сутки и будет установлен на территории муниципальных образований Балтийского побережья и Калининграда", - заключил Лысков.