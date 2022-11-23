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Владельцы страниц в соцсетях не будут отвечать в РФ за комментарии с пропагандой ЛГБТ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Владельцы страниц в соцсетях не будут нести ответственность за размещенные на них неправоправные комментарии, например, с пропагандой ЛГБТ, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

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"Ответственность на блогеров за то, что происходит у них на страницах в виде комментариев, не возлагается", - сказал Хинштейн в среду на пленарном заседании, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Марии Прусаковой, будут ли нести ответственность владельцы страниц в социальных сетях за комментарии, например, за фото с "радужными" флагами".

"Если вы пишите "ВКонтакте", то страница "ВКонтакте" - не ваша собственность, даже если вы пользуетесь признанными нелегальными сегодня на территории России социальными сетями, вы также являетесь "квартирантами", - сказал Хинштейн.

Свое пояснение он дал в рамках рассмотрения во втором чтении проекта закона о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола, внесенного за подписью около 400 депутатов Госдумы.

Александр Хинштейн Госдума
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