Дума приняла во II чтении пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в среду единогласно приняла во втором чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, пропаганды педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации и информации, побуждающей к смене пола среди подростков.

Согласно проекту закона (217471-8), нововведения коснутся: интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы.

Расширяется перечень запрещенной к распространению информации среди детей: пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также информации, способной вызвать у детей желание сменить пол. Вводится новый состав, чтобы разделить понятия "демонстрация" и "пропаганда".

Вводится обязательная платная подписка и дополнительные технические средства защиты доступа в теле- и радиовещании к контенту, запрещенному для детей, а также возрастная маркировка в промо-материалах этого контента.

Кроме того, расширяются требования к рекламе, которая не должна содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.

Проектом закона запрещается пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, в том числе пропаганда педофилии, среди российских граждан, как взрослых, так и несовершеннолетних.

Соавторами инициатив выступили 390 депутатов, включая всех руководителей фракций и вице-спикеров.

Изменения коснутся пяти законов

Всего изменения коснутся пяти законов: № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; № 2124-I "О средствах массовой информации"; закон № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; закон № 38-ФЗ "О рекламе"; закон № 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии РФ".

Принят во втором чтении также проект закона с поправками в Кодекс РФ (217472-8) об административных правонарушениях.

Штрафы

За пропаганду ЛГБТ вводятся штрафы: 50 тыс. руб. - 400 тыс. руб. - для граждан; 100 тыс. - 800 тыс. руб. - для должностных лиц; 800 тыс. - 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток - для юридических лиц.

За пропаганду педофилии: 200 тыс. - 800 тыс. руб. - для граждан; 400 тыс. - 2 млн руб. - для должностных лиц; 1 млн - 10 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток - для юрлиц.

Демонстрация ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола среди подростков, повлечет штрафы в размере: 50 тыс. - 200 тыс. руб. - для граждан; 100 тыс. - 400 тыс. руб. - для должностных лиц; 800 тыс. - 4 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток - для юрлиц.

Ответственность за пропаганду смены пола

Также в процессе рассмотрения во втором чтении одобрена поправка в КоАП РФ об ответственности за пропаганду смены пола, выразившуюся в распространении информации или совершении публичных действий, направленных на формирование привлекательности смены пола либо навязывание информации о смене пола, вызывающей интерес к смене пола.

Это повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 800 тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства проектом закона предусматривается административное выдворение за пределы РФ за упомянутые правонарушения.

Кроме того, одобрена поправка, согласно которой не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.

В третьем чтении Госдума планирует рассмотреть законопроект в четверг, 24 ноября.