Совет Федерации одобрил законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации проголосовал за пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ, пропаганды педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации и информации, побуждающей к смене пола среди подростков.

Нововведения коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы.

Согласно базовому закону в пакете, расширяется перечень запрещенной к распространению информации среди детей: пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также информации, способной вызвать у детей желание сменить пол. Вводится новый состав, чтобы разделить понятия "демонстрация" и "пропаганда".

Вводится обязательная платная подписка и дополнительные технические средства защиты доступа в теле- и радиовещании к контенту, запрещенному для детей, а также возрастная маркировка в промо-материалах этого контента.

Кроме того, расширяются требования к рекламе, которая не должна содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.

Законом запрещается пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, в том числе пропаганда педофилии, среди российских граждан, как взрослых, так и несовершеннолетних.

Всего изменения касаются пяти законов: № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; № 2124-I "О средствах массовой информации"; закон № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; закон № 38-ФЗ "О рекламе"; закон № 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии РФ".

Штрафы

Другой закон из пакета вносит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

За пропаганду ЛГБТ вводятся штрафы: 50 тыс. руб. - 400 тыс. руб. - для граждан; 100 тыс. - 800 тыс. руб. - для должностных лиц; 800 тыс. - 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток - для юридических лиц.

За пропаганду педофилии: 200 тыс. - 800 тыс. руб. - для граждан; 400 тыс. - 2 млн руб. - для должностных лиц; 1 млн - 10 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток - для юрлиц.

Демонстрация ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола среди подростков, повлечет штрафы в размере: 50 тыс. - 200 тыс. руб. - для граждан; 100 тыс. - 400 тыс. руб. - для должностных лиц; 800 тыс. - 4 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток - для юрлиц.

Ответственность за пропаганду смены пола

Вводится также ответственность за пропаганду смены пола, выразившуюся в распространении информации или совершении публичных действий, направленных на формирование привлекательности смены пола либо навязывание информации о смене пола, вызывающей интерес к смене пола.

Это повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 800 тысяч до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства законом предусматривается административное выдворение за пределы РФ за упомянутые правонарушения.

Кроме того, согласно закону, не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.