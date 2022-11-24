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Суд признал братьев Магомедовых виновными в создании преступного сообщества

Суд признал братьев Магомедовых виновными в создании преступного сообщества
Зиявудин Магомедов
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы выносит обвинительный приговор основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату - бывшему члену Совета Федерации Магомеду Магомедову за создание преступного сообщества, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд установил: Магомедов и Магомедов совершили создание преступного сообщества - преступной организации", - говорится в приговоре суда, который начал оглашаться в четверг днем.

Как следует из приговора, созданное братьями сообщество было структурировано и имело иерархический порядок. Целью сообщества, согласно приговору, было хищение денежных средств государственного и региональных бюджетов.

Основой для сообщества, установил суд, стала подконтрольная Магомедовым холдинговая группа компаний "Сумма".

Оглашение приговора продолжается. Какое суд вынес решение по остальным обвинениям Магомедовых и других фигурантов, будет известно позднее. Наказание для подсудимых суд огласит в резолютивной части приговора.

На скамье подсудимых, кроме Магомедовых, - экс-глава компании "Интэкс" Артур Максидов, бывший гендиректор АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергей Поляков, экс-начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов, а также бывший гендиректор предприятия "Энергия-М" Юрий Петров.

В зависимости от роли каждого следствием фигурантам были предъявлены обвинения в создании и участии в преступном сообществе (чч. 1, 3 ст. 210 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Дело братьев Магомедовых

В уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд руб. - в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС", реконструкции калининградского аэропорта "Храброво".

Магомедовы отрицают предъявленные обвинения.

Всего фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, проходят порядка 20 человек, некоторые из которых находятся в розыске и арестованы в России заочно.

Москва Мещанский суд Зиявудин Магомедов Магомед Магомедов
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