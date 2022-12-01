Основатель группы "Сумма" Зиявудин Магомедов приговорен к 19 годам колонии

Его брат Магомед получил 18 лет колонии

Глава группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов в Мещанском суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы приговорил к 19 годам колонии строгого режима основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова по уголовному делу о преступном сообществе и многомиллиардных хищениях бюджетных средств, передал корреспондент "Интерфакса".

Также Магомедову назначено ограничение свободы сроком на два года и штраф в размере 2,5 млн руб.

Кроме того, суд лишил бизнесмена государственных наград - Ордена Дружбы и Ордена Почета.

Другого фигуранта дела - Магомеда Магомедова, бывшего члена Совета Федерации и брата Зиявудина Магомедова - суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима со штрафом в 2,5 млн руб. и ограничением свободы на два с половиной года.

Экс-главе компании "Интэкс" Артуру Максидову суд назначил 12 лет колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн руб., бывшему гендиректору АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергею Полякову - 12 лет лишения свободы со штрафом 1,5 млн руб.

Экс-начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова суд приговорил к десяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб., гендиректора предприятия "Энергия-М" Юрия Петрова - к семи годам колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб.

Гражданские иски

Суд также удовлетворил гражданские иски о возмещении ущерба от троих потерпевших - ОЗК, "Федеральной сетевой компании - Россети" (ФСК ЕЭС) и Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга - на 3,5 млрд руб. и передал в гражданское судопроизводство другие иски, в том числе иск на 5,8 млрд руб., заявленный Генпрокуратурой в интересах Российской Федерации в счет ущерба, который был нанесен государству.

При назначении наказания подсудимым суд учел отсутствие отягчающих для них обстоятельств и наличие ряда смягчающих: положительные характеристики, наличие близких на иждивении и др.

Дело рассматривала тройка судей с марта 2021 года. Оглашение приговора заняло шесть дней с учетом перерывов и эвакуаций из здания суда.

Дело братьев Магомедовых

В зависимости от роли каждого фигуранты признаны виновными в создании, участии в преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения (чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомед Магомедов также признан в двух эпизодах незаконного хранения оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Согласно приговору, не позднее 2010 года Магомедовы создали преступное сообщество, целью которого было систематическое хищение денежных средств федерального и регионального бюджетов. Основой для сообщества, установили следствие и суд, стала подконтрольная братьям холдинговая группа компаний "Сумма" и входящие в него юридические лица.

Речь идет о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд руб. - в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС", реконструкции калининградского аэропорта "Храброво" и др.

В свою очередь, официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов по итогу рассмотрения дела заявил, что всего с 2010 по 2016 год участники преступного сообщества под руководством Магомедовых похитили денежные средства на сумму более 15 млрд руб.

Как отметил в приговоре суд, деятельность фигурантов нельзя считать предпринимательской и направленной на легальное извлечение прибыли, поскольку она носила целью "только" хищение денежных средств.

"Подсудимые (...) были частью одной преступной цепи", - указал суд.

Магомедовы и другие фигуранты, осужденные вместе с ними, не признали вину ни в ходе следствия, ни в суде. Зиявудин Магомедов называл свое уголовное дело "симбиозом лжи и абсурда".

Всего фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, проходят порядка 20 человек, некоторые из которых находятся в розыске и арестованы в России заочно.

В 2022 году по иску Генпрокуратуры к Магомедовым было обращено в доход государства $750 млн, которые они получили от продажи "Транснефти" акций АО "Новороссийский морской торговый порт". Надзор и суд посчитали это имуществом, "в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы".