Госдума приняла в I чтении законопроект о единой биометрической системе

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект, направленный на регулирование хранения и обработки биометрических персональных данных, их использования для идентификации и аутентификации с применением Единой биометрической системы (ЕБС) и иных информационных систем.

Законопроект (211535-8) предусматривает, что идентификация граждан с использованием их биометрических данных, в том числе госорганами, осуществляется с применением ЕБС.

При этом аутентификация может осуществляться с применением иных государственных и негосударственных информационных систем, прошедших аккредитацию.

Для аутентификации должна применяться "векторная модель", в соответствии с которой госорганы и организации не вправе хранить биометрические персональные данные, а должны использовать векторы ЕБС.

Как пояснил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, вектор ЕБС - это "производная" от биометрических данных человека, представляющая собой обезличенный математический код, в котором закодированы данные человека.

Законопроект также устанавливает возможность образования в составе ЕБС региональных сегментов. Предусматривается переходный период до 1 января 2027 года, в течение которого функционирование регионального сегмента будет осуществляться с хранением в нем биометрии и использованием отдельного мобильного приложения для сбора биометрии. С 1 января 2027 года должен произойти переход на "векторную модель".

Замглавы комитета Госдумы по информполитике, автор законопроекта Антон Горелкин в ходе заседания Госдумы заявил, что, согласно законопроекту, коммерческие структуры должны будут передать всю имеющуюся у них биометрию граждан в государственную ЕБС, после чего у себя эти данные они должны уничтожить. "Коммерческие структуры потеряли доверие граждан, допустив крупные утечки данных в этом году. Теперь именно государство будет нести ответственность перед гражданами за сохранность биометрических данных", - сказал депутат.

Он добавил, что аккредитацией организаций, которые смогут использовать обезличенные векторы биометрии для аутентификации граждан, будет заниматься Минцифры.

Глава комитета по информполитике Александр Хинштейн заявил, что у комитета есть "целый ряд сущностных замечаний и возражений" к законопроекту. В частности, в комитете считают необходимым синхронизировать принятие законопроекта с установлением ответственности за утечки персональных данных, в первую очередь - биометрических.

Кроме того, в комитете скептически относятся к содержащейся в законопроекте норме о создании региональных сегментов ЕБС. "Позиция государства - и она отражена в действующем законодательстве - в том, что в России должна действовать одна единая биометрическая система, куда поступают данные из различных источников. Там эти биометрические данные хранятся. Только внутри этой системы они могут обрабатываться. Поэтому появление региональных сегментов требует самой серьезной аргументации и проработки", - сказал глава комитета.