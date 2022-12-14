Порядка 70 млн россиян сдали свои биометрические данные

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Порядка 70 млн россиян уже сдали свои биометрические данные, в основном они находятся у банков, сказал глава Минцифры Максут Шадаев.

"Мы считаем, что порядка 70 млн наших граждан сдали свою биометрию, в основном, конечно, это банки", - сказал Шадаев на заседании президиума фракции КПРФ в Госдуме.

При этом Шадаев отметил, что условия хранения биометрической информации, к сожалению, оставляют желать лучшего, учитывая, в том числе, периодические утечки персональных данных.

"Поэтому нам кажется очень важным именно в ближайшее время обеспечить сохранность именно биометрических образцов, биометрических данных, свести все это в одну большую государственную систему, где очень жёсткие требования к безопасности", - сказал министр.

В пресс-службе Минцифры "Интерфаксу" сообщали, что в поправках ко второму чтению законопроекта о Единой биометрической системе (ЕБС) не предусмотрена обработка геномной информации. Также вводится запрет отказывать человеку в оказании услуги, если он не хочет проходить биометрическую идентификацию.

В конце ноября Госдума одобрила в первом чтении законопроект №211535-8 "О государственной информационной системе "Единая информационная система персональных данных, обеспечивающая обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица". Документом предусматривается, что идентификация с помощью биометрии будет осуществляться с применением ЕБС.

Ко второму чтению в законопроект внесут поправку о запрете на принуждение граждан к сдаче биометрии, о чем, в частности, писал в своем обращении к спикеру Госдумы Вячеславу Володину патриарх Кирилл. Депутат Александр Хинштейн сообщил, что соответствующую поправку в законопроект внесут.

В начале года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что к 2030 году 75 млн россиян (51% населения страны) смогут получать услуги с помощью данных ЕБС.

В настоящее время крупные российские банки собирают биометрию своих клиентов для оказания услуг. Летом Госдума одобрила законопроект, согласно которому биометрию, собранную в финансовых организациях, можно будет передавать в единую базу биометрических данных без согласия субъекта персональных данных, но с уведомлением.