Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Доступ к "Госуслугам" по самостоятельно размещенной биометрии может появиться 15 декабря

Доступ к "Госуслугам" по самостоятельно размещенной биометрии может появиться 15 декабря
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает уже с 15 декабря 2022 года запустить возможность аутентификации на портале Госуслуг с помощью биометрии, размещенной в Единой биометрической системе (ЕБС) самостоятельно с помощью приложения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Проект такого постановления правительства 17 октября появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Из документа следует, что Минцифры предлагает перенести дату запуска аутентификации на "Госуслугах" по биометрии, загруженной самостоятельно, с 1 марта 2023 года на 15 декабря 2022 года. Это позволит обеспечить возможность гражданам воспользоваться сервисом в самое ближайшее время, объяснили в министерстве.

"Пользоваться аутентификацией на Госуслугах с помощью биометрии граждане могут по своему желанию и полностью добровольно, при этом сохранятся и все другие привычные способы входа", - добавил представитель Минцифры.

В июле правительство подписало постановление, которое разрешило физлицам самостоятельно размещать свои биометрические данные в ЕБС. В августе был вынесен на общественное обсуждение проект постановления, которым предлагается ввести авторизацию на портале Госуслуг по биометрическим данным в качестве первого фактора аутентификации.

Минцифры Госуслуги ЕБС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Москве назначил Amazon два штрафа на общую сумму 4 млн рублей

Суд в Москве назначил Amazon два штрафа на общую сумму 4 млн рублей

Минцифры разрешило айтишникам повторно просить об отсрочке от мобилизации при смене работы

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Приложение "ВКонтакте" снова доступно в App Store

Минцифры РФ опровергло информацию об утечке данных пользователей Госуслуг

На "Госуслугах" запущена форма для аккредитации IT-компаний

На "Госуслугах" запущена форма для аккредитации IT-компаний

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Минцифры пообещало бороться с формализмом по поданным на Госуслугах жалобам на мобилизацию

Минцифры пообещало бороться с формализмом по поданным на Госуслугах жалобам на мобилизацию

Сервис информирования об отзыве автомобилей запущен на Госуслугах

Samsung начнет выпускать микросхемы по 2-нанометровой технологии в 2025 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });