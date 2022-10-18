Доступ к "Госуслугам" по самостоятельно размещенной биометрии может появиться 15 декабря

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Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает уже с 15 декабря 2022 года запустить возможность аутентификации на портале Госуслуг с помощью биометрии, размещенной в Единой биометрической системе (ЕБС) самостоятельно с помощью приложения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Проект такого постановления правительства 17 октября появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Из документа следует, что Минцифры предлагает перенести дату запуска аутентификации на "Госуслугах" по биометрии, загруженной самостоятельно, с 1 марта 2023 года на 15 декабря 2022 года. Это позволит обеспечить возможность гражданам воспользоваться сервисом в самое ближайшее время, объяснили в министерстве.

"Пользоваться аутентификацией на Госуслугах с помощью биометрии граждане могут по своему желанию и полностью добровольно, при этом сохранятся и все другие привычные способы входа", - добавил представитель Минцифры.

В июле правительство подписало постановление, которое разрешило физлицам самостоятельно размещать свои биометрические данные в ЕБС. В августе был вынесен на общественное обсуждение проект постановления, которым предлагается ввести авторизацию на портале Госуслуг по биометрическим данным в качестве первого фактора аутентификации.