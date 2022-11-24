Потушен пожар на территории архангельской верфи

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Возгорание на судостроительном заводе в поселке Лайский Док Приморского района Архангельской области полностью ликвидировано, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, пожар ликвидирован в 18:50.

Как сообщалось, в четверг в 10:15по московскому времени в административном здании ООО "Лайский судоремонтный завод" загорелась кровля. На момент прибытия пожарных пожар охватил 900 кв. м, позже - 1,8 тыс. кв. м. О локализации огня сообщили в 13:08, о ликвидации открытого горения - в 16:18. Погибших и пострадавших нет.

В связи с инцидентом следователи регионального отдела Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводят проверку. По предварительным данным, в здании ремонтировали кровлю.

Проверку также организовала Северо-Западная транспортная прокуратура.