Думе предложили ввести штрафы за попытки обойти запреты для иноагентов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли пакет поправок в законодательство в сфере контроля за деятельностью иноагентов, сообщил в Telegram председатель комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства, глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

"Сегодня в Государственную Думу внесен наш пакет поправок, направленных на совершенствование законодательства об иноагентах. Для нас крайне важно устранить любые лазейки и пробелы для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти наши законы", - написал он.

Он напомнил, что в статье 11 федерального закона №255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" перечислены 18 запретов, связанных со статусом иноагента. По словам Пискарева, "именно их пытаются обойти иноагенты, используя различных посредников в форме физических и юридических лиц".

"Примером такого содействия обходу нашего законодательства может быть допуск иноагента к преподаванию в государственном вузе, выделение иноагентам государственных грантов и тому подобное", - пояснил глава думской комиссии.

По его словам, в федеральном законе "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" предлагается ввести запрет на получение иноагентами государственной имущественной поддержки. Сейчас они не вправе получать лишь финансовую поддержку государства.

Кроме того, предлагается закрепить за Минюстом полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иноагентах. На данный момент ведомство реализует госконтроль исключительно в отношении деятельности иноагентов.

"Соответственно, при поступлении информации о том, что кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства, Минюст сможет вынести ему предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца", - объяснил депутат.

Еще одним законопроектом предлагается в Кодексе об административных правонарушениях установить штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства от иноагентах: на граждан в размере до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - до 300 тысяч рублей.