Устроивший стрельбу в Крымске владел охотничьим оружием законно

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Владимир Жиров, устроивший в Крымске стрельбу, в результате которой погибли люди, имел разрешение на владение охотничьим оружием. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"62-летний Владимир Жиров, устроивший сегодня стрельбу в Крымске, по предварительным данным, использовал принадлежащее ему охотничье оружие. С 2019 года он являлся владельцем гладкоствольного ружья ВПО-209", - написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

Парламентарий сообщил, что срок действия выданного Жирову разрешения истекал в 2024 году. "Никогда ранее в поле зрения правоохранительных органов - Жиров не попадал",- отметил Хинштейн.

Ранее в ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что вечером в четверг в помещении одного из медицинских центров города Крымска мужчина устроил стрельбу, убив двух человек. Затем он вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим.

В результате еще один человек скончался на месте, второй получил тяжелое ранение. Стрелявший покончил с собой.

По предварительным данным полиции, причиной происшествия мог быть результат бракоразводного процесса с участием человека, открывшего стрельбу.