Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Устроивший стрельбу в Крымске владел охотничьим оружием законно

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Владимир Жиров, устроивший в Крымске стрельбу, в результате которой погибли люди, имел разрешение на владение охотничьим оружием. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"62-летний Владимир Жиров, устроивший сегодня стрельбу в Крымске, по предварительным данным, использовал принадлежащее ему охотничье оружие. С 2019 года он являлся владельцем гладкоствольного ружья ВПО-209", - написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

Парламентарий сообщил, что срок действия выданного Жирову разрешения истекал в 2024 году. "Никогда ранее в поле зрения правоохранительных органов - Жиров не попадал",- отметил Хинштейн.

Ранее в ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что вечером в четверг в помещении одного из медицинских центров города Крымска мужчина устроил стрельбу, убив двух человек. Затем он вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим.

В результате еще один человек скончался на месте, второй получил тяжелое ранение. Стрелявший покончил с собой.

По предварительным данным полиции, причиной происшествия мог быть результат бракоразводного процесса с участием человека, открывшего стрельбу.

Крымск Краснодарский край Александр Хинштейн Владимир Жиров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Четыре человека погибли и один ранен при стрельбе в кубанском Крымске

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 50 российских военных

В правительстве рассчитывают, что эксперимент по онлайн-торговле алкоголем будет удачным

В правительстве рассчитывают, что эксперимент по онлайн-торговле алкоголем будет удачным

Путин поручил кабмину РФ разработать федеральный проект по развитию робототехники

Путин поручил кабмину РФ разработать федеральный проект по развитию робототехники
Военная операция на Украине

Путин в пятницу встретится с матерями участников СВО

В кабмине РФ не планируют ограничивать ввоз саженцев в страну

В кабмине РФ не планируют ограничивать ввоз саженцев в страну

Мосгорсуд утвердил наказание в 6,5 лет колонии для экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич

Кремль пообещал изучить конъюнктуру для уточнения позиции по потолку цен на нефть

Кремль пообещал изучить конъюнктуру для уточнения позиции по потолку цен на нефть

Госдума приняла закон об ограничениях для иноагентов

Крупный пожар произошел на территории судоремонтного завода в Поморье

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });