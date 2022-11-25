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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Пенсии неработающих пенсионеров в России с 1 января проиндексируют на 4,8%

Пенсии неработающих пенсионеров в России с 1 января проиндексируют на 4,8%
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что индексация пенсий неработающих пенсионеров с 1 января составит 4,8%.

Об этом Котяков сообщил в ходе "парламентского диалога" в Совете Федерации в пятницу.

Он напомнил, что в 2022 году "впервые по решению президента была промежуточная индексация пенсий с 1 июня на 10%". "По итогам двухэтапной индексации, которая сейчас предусмотрена действующим законодательством (в январе и в июне - ИФ), совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года", - уточнил глава Минтруда.

Антон Котяков Минтруд РФ Совфед
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