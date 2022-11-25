Что произошло за день: пятница, 25 ноября

Встреча Владимира Путина с матерями участников СВО, планы по реструктуризации "Яндекса", отмена выхода российских космонавтов в открытый космос

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин встретился с матерями участников СВО. Президент РФ, в частности, пообещал поддержку матерям погибших, а также рассказал, что напрямую по телефону иногда говорит с военнослужащими. В ходе встречи он также заявил о необходимости особых мер для розыска беспризорных детей на новых территориях России и оказания им помощи. Путин призвал не доверять той информации о происходящих событиях, которая появляется в интернете.

- Президент РФ заявил, что ЛНР и ДНР должны были войти в состав России раньше. "Теперь, наверное, стало очевидным, что это воссоединение должно было бы произойти раньше и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей под обстрелами и так далее", - сказал Владимир Путин. Он отметил, что в России "исходили из того, что, может быть, удастся договориться, и Луганск, Донецк в рамках Минских договоренностей смогут воссоединиться с Украиной".

- "Яндекс" планирует реструктуризацию, в рамках которой компания будет разделена на российский и международный бизнесы. Головная структура Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, выйдет из числа владельцев российского бизнеса. Международные части направлений "облаков", беспилотников, образования и краудфандинга перейдут к нидерландской компании. В будущем эта структура сменит свое название, бренд "Яндекса" останется за российской компанией.

- Binance создала фонд для восстановления рынка криптовалют, вложив в него $1 млрд. Фонд, который получил название Industry Recovery Initiative (IRI), будет открыт для инвесторов и просуществует около 6 месяцев.

- "АЛРОСА" построит новый рудник на месте затопленного в 2017 году "Мира", инвестиции в проект составят 126 млрд рублей.

- Пенсии неработающих пенсионеров в России с 1 января проиндексируют на 4,8%, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

- Выход российских космонавтов на МКС в открытый космос был отменен из-за проблем с одним из скафандров. Дата следующего выхода будет определена после анализа причин произошедшего.

- Экс-посол России в Японии Михаил Галузин назначен замглавы МИД РФ.

- Иран в большинстве вырвал победу над Уэльсом в матче ЧМ по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0. Сборная Катара уступила Сенегалу со счетом 1:3, потерпев второе поражение на ЧМ-2022.