В Кремле заявили о готовности РФ предоставить площадку для переговоров Баку и Еревана

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что Россия готова и впредь будет прилагать все усилия для урегулирования на своей площадке армяно-азербайджанского конфликта.

На вопрос журналистов, готова ли Россия предоставить свою площадку в связи с отказом президента Азербайджана Ильхама Алиева от встречи с армянским премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе из-за возможного присутствия на ней президента Франции Эммануэля Макрона, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Россия не то, что готова, но и постоянно констатирует продолжение своей работы по содействию двум государствам в урегулировании ситуации и подписании мирного соглашения".

На просьбу уточнить, планируется ли в ближайшее время такая встреча на российской площадке, представитель Кремля сказал: "При ближайшей перспективе - нет".

Ранее в пятницу сообщалось, что встреча Алиева с Пашиняном в Брюсселе, планировавшаяся на 7 декабря, не состоится.

"Встреча в Брюсселе должна была состояться 7 декабря. Но вчера (помощник президента Азербайджана) Хикмет Гаджиев меня проинформировал, что с ним связались из офиса (президента Евросовета) Шарля Мишеля и проинформировали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции Макрона. Это означает, что эта встреча не состоится", - сказал Алиев на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

Он заявил, что рассматривает выдвижение Пашиняном условия об участии в брюссельской встрече Макрона "как попытку сорвать мирные переговоры".

Алиев считает, что Франция не может более принимать участия в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.