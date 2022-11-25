Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

В Кремле заявили о готовности РФ предоставить площадку для переговоров Баку и Еревана

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что Россия готова и впредь будет прилагать все усилия для урегулирования на своей площадке армяно-азербайджанского конфликта.

На вопрос журналистов, готова ли Россия предоставить свою площадку в связи с отказом президента Азербайджана Ильхама Алиева от встречи с армянским премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе из-за возможного присутствия на ней президента Франции Эммануэля Макрона, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Россия не то, что готова, но и постоянно констатирует продолжение своей работы по содействию двум государствам в урегулировании ситуации и подписании мирного соглашения".

В миреПутин раскритиковал заявления Макрона о встрече лидеров Армении и Азербайджана в ПрагеЧитать подробнее

На просьбу уточнить, планируется ли в ближайшее время такая встреча на российской площадке, представитель Кремля сказал: "При ближайшей перспективе - нет".

Ранее в пятницу сообщалось, что встреча Алиева с Пашиняном в Брюсселе, планировавшаяся на 7 декабря, не состоится.

"Встреча в Брюсселе должна была состояться 7 декабря. Но вчера (помощник президента Азербайджана) Хикмет Гаджиев меня проинформировал, что с ним связались из офиса (президента Евросовета) Шарля Мишеля и проинформировали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции Макрона. Это означает, что эта встреча не состоится", - сказал Алиев на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

Он заявил, что рассматривает выдвижение Пашиняном условия об участии в брюссельской встрече Макрона "как попытку сорвать мирные переговоры".

Алиев считает, что Франция не может более принимать участия в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Дмитрий Песков Армения Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минюст России внес Meta в реестр экстремистских организаций

Глава Минцифры не считает глобальным отъезд IT-специалистов из России

Минздрав запустил платформу искусственного интеллекта в здравоохранении

Минздрав запустил платформу искусственного интеллекта в здравоохранении

Минтруд сообщил, что один день участия в СВО засчитывается как два рабочих дня

"АЛРОСА" построит новый рудник на месте затопленного "Мира"

Пенсии неработающих пенсионеров в России с 1 января проиндексируют на 4,8%

Пенсии неработающих пенсионеров в России с 1 января проиндексируют на 4,8%

Суд признал законным включение Макаревича в реестр физлиц-иноагентов

Суд признал законным включение Макаревича в реестр физлиц-иноагентов

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 3 декабря

Что случилось этой ночью: пятница, 25 ноября

Житель Новосибирска получил 14 лет строгого режима за финансирование терроризма

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });