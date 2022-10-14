Путин раскритиковал заявления Макрона о встрече лидеров Армении и Азербайджана в Праге

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления президента Франции Эммануэля Макрона по поводу армяно-азербайджанского конфликта, сделанные им по итогам встречи в Праге 6 октября.

"Я с удивлением прочитал вчера некоторые комментарии президента Франции по поводу результатов встречи в Праге 6 октября. Считаю, что в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта, и французская, судя по всему, информация о позиции сторон... Поэтому они (комментарии - ИФ) прозвучали некорректно, я бы сказал даже извращенно, и поэтому неприемлемо", - сказал он, выступая на саммите СНГ в узком формате.

"Возможность будет, мы еще с президентом Франции это пообсуждаем", - продолжил Путин.

В Праге 6 октября прошла четырехсторонняя встреча Макрона, президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьера Армении Никола Пашиняна и президента ЕС Шарля Мишеля.