Правовое управление Госдумы рекомендовало направить в ЦБ законопроект о майнинге

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Правовое управление Госдумы рекомендовало получить на депутатский законопроект о майнинге цифровых валют заключение Банка России.

Кроме того, управление призвало законодателей дифференцировать понятие "оборот цифровой валюты", то есть ее покупку, продажу и обмен с определением "создание цифровой валюты", то есть с процессом сбора совершенных в сети транзакций криптовалют в блокчейн (майнинг криптовалют).

Замечания правового управления Госдумы изложены в отзыве на депутатский законопроект № 237585-8 о регулировании майнинга цифровой валюты. Он был внесен в палату в середине ноября.

"Законопроект необходимо направить на заключение в Банк России", - говорится в заключении, так как документ касается выполнения регулятором своих функций.

Правовое управление Госдумы обращает внимание, что часть поправок вносится в ст. 14 ФЗ "О цифровых финансовых активах", в названии которой указывается, что она регулирует оборот цифровой валюты, в то время как внесенные в нее изменения касаются майнинга, то есть создания цифровой валюты. "Обращаем внимание, что названная статья регулирует оборот цифровой валюты, а не создание", - говорится в заключении правового управления.

В документе также отмечается, что майнеры криптовалют будут обязаны предоставить информацию о получении цифровой валюты, а также информацию об операциях с ней в порядке и сроки, установленные законодательством РФ о налогах и сборах. По мнению правового управления Госдумы, эта норма не согласуется с действующим Налоговым кодексом РФ, так как в нем не установлено никаких сроков для отчета майнеров. "Из материалов к законопроекту не усматривается, будут ли вноситься изменения в НК РФ, связанные с налогообложением операций, связанных с майнингом", - поясняет правовое управление Госдумы.

Замечаниям со стороны управления подверглась и формулировка о том, что цифровая валюта, полученная в результате майнинга, может быть отчуждена лицом, осуществившим майнинг данной цифровой валюты, при условии, что при совершении сделок с ней не используются объекты российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок в соответствии с установленным экспериментальным правовым режимом.

"В целях ясности и определенности нормы полагаем, что следует установить прямой запрет на осуществление сделок по отчуждению цифровой валюты, полученной в результате майнинга, с использованием объектов российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок в соответствии с установленным экспериментальным правовым режимом", - говорится в заключении. Правовое управление также полагает, что в отношении экспериментального правового режима необходима соответствующая ссылка на федеральный закон "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ".

В действующей редакции данный закон не прописывает возможность продажи средств, поступивших от майнинга.

Срок представления замечаний к законопроекту истекает в пятницу, 25 ноября. Документ включен для рассмотрения на пленарном заседании Госдумы в первом чтении в декабре.