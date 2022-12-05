В Думе надеются до февраля принять поправки о расчетах за экспорт в криптовалюте

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Поправки в закон об экспериментальных правовых режимах (ЭПР), которые позволят российским компаниям рассчитываться за экспортные поставки в криптовалюте, могут быть приняты до конца января, заявил на форуме "Криптовалюты, майнинг и цифровые активы" глава комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, в этом же законе может быть прописана процедура налогообложения при оплате за экспорт в цифровых валютах.

"Я вообще рассчитывал его принять (закон о майнинге криптовалют - ИФ) до конца года, ну, и одновременно хотели бы принять закон, который касается экспериментальных цифровых режимов, регулирующий возможность использования криптовалют для международных расчётов нашими компаниями. Пока идут согласования по экспериментальным правовым режимам, рассчитываем, что в ближайшее время эти согласования закончатся. Могу сказать, учитывая предварительную большую работу по законопроекту об экспериментальных правовых режимах, к тому, что мы его тоже можем довольно быстро принять, по крайней мере в январе точно, но рассчитываю до сих пор, что, плотно поработав, мы его примем также в этом году, ну, и, соответственно, тема регулирования криптовалют, тема использования криптовалют для расчетов в международных сделках, тема налогообложения и регулирования будут завершены в текущем году", - сказал Аксаков.

Он также отметил, что легализация расчетов за экспортные поставки в криптовалюте вынуждает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс для того, чтобы компании в своих налоговых декларациях легально могли отображать расчеты в цифровых валютах. При этом, по его словам, компании уже проводят эти расчеты, но сталкиваются с невозможностью легализовать их в правовом поле.

"Что касается налогообложения, здесь есть "вилка": либо нам надо обязательно прописать в этом году, для того, чтобы соответствующие сделки могли нормально и легально проходить, потому что любое налоговое законодательство должно быть урегулировано до начала следующего года. Если нам это не удастся сделать, то в законе об экспериментальных правовых режимах мы можем прописать специфику деятельности и налогообложение сделок в рамках этой специфики. Соответственно, это позволит обойти вот эту норму, которая касается регулирования всех налоговых норм до 1 января следующего года", - сказал депутат.

"В следующем году крипта будет в легальном поле, могу только однозначно сказать, что ее нельзя будет использовать в России как платежное средство для внутренних расчетов, но могу довольно твердо и уверенно говорить о том, что она может быть использована для оплаты, например, параллельного импорта, поставок товаров в нашу страну, то есть в зарубежных расчетах вполне может использоваться. Она и сейчас используется, просто некоторые ставят вопрос о том, что это необходимо завести в правовое поле, чтобы, в том числе, платить налоги уже в рамках понятного правового регулирования", - добавил он.

В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам и Банку России до 19 декабря согласовать позицию по законодательному регулированию майнинга криптовалют, кроме того, было дано поручение к этому же сроку согласовать позиции по использованию цифровых валют в международных расчетах.

Законопроект о майнинге криптовалют был внесен в Госдуму в конце ноября, этот документ, помимо определений майнинга, прописывает возможность продажи майнерами криптовалюты в России в рамках специального правового режима, при этом поправки в закон о специальных правовых режимах внесены в Госдуму не были. В итоге конструкция готовящегося к внесению в парламент законопроекта должна будет содержать новеллу о возможности продажи криптовалюты в России в рамках ЭПР как для майнеров, так и для экспортеров.