Депутаты предложили разрешить майнерам продавать в России добытую криптовалюту

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Госдуме предложили разрешить майнерам с 1 января 2023 года продавать добытую цифровую валюту как на зарубежных площадках, так и в России в рамках закона об экспериментальных цифровых режимах.

Об этом говорится в законопроекте № 237585-8 о регулировании в России майнинга цифровой валюты и ее последующей продажи, которую в палату внесли депутаты во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и вице-спикером Алексеем Гордеевым.

Они предложили определить "майнинг цифровой валюты" как деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации вычислительных устройств и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую технологию распределенного реестра, имеющих целью создание цифровой валюты и (или) получение вознаграждения в цифровой валюте.

Вводится также определение майнинг-пулов.

"Предусматривается, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с ЦБ, а контроль (надзор) за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством РФ", - уточняется в сообщении пресс-службы комитета Госдумы по финансовому рынку.

Законопроект также определяет механизм продажи майнерами добытой валюты. Это был основной спорный момент при обсуждении более ранних версий законопроекта, так как по действующему законодательству расчеты в криптовалюте на территории России запрещены.

"Цифровая валюта, полученная в результате майнинга, может быть отчуждена лицом, осуществившим майнинг данной цифровой валюты, при условии, что при совершении сделок с ней не используются объекты российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок в соответствии с установленным экспериментальным правовым режимом", - говорится в законопроекте.

В нем уточняется, что в случае продажи цифровой валюты на зарубежных площадках к этой деятельности не применяются положения закона о валютном контроле и валютном регулировании.

Таким образом, внесенный документ оставляет майнерам два способа продажи добытой криптовалюты: через иностранные системы без соблюдения норм закона о валютном регулировании и через площадку, которая будет создана в России в рамках экспериментального правового режима. В обоих случаях о сделках также надо будет уведомлять ФНС.

В пояснительной записке к документу уточняется, что речь идет о федеральном законе об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, который был принят Госдумой летом 2020 года. Он подразумевает, в частности, что ЦБ может сроком на три года устанавливать экспериментальный правовой режим для проектов в финансовой сфере. После прохождения всех процедур согласования предложение рассматривается правительством, которое издает акт об установлении экспериментального правового режима.

Законопроект также вводит запрет на рекламу (или предложение в той или иной форме) цифровых валют, но при этом делает исключение для майнинга цифровой валюты.

"Введение предлагаемого законопроектом регулирования деятельности по майнингу, а также установление отдельных требований к такой деятельности позволит легально осуществлять указанную деятельность, декларировать полученный доход, а также уплачивать в бюджеты всех уровней соответствующие налоги. Кроме того, это позволит нивелировать правовые риски, связанные с данной деятельностью", - заявил Аксаков через пресс-службу своего комитета.

Майнинг криптовалют - процесс сбора совершенных в сети транзакций криптовалют в блокчейн, для его проведения необходимо энергоемкое оборудование. Вознаграждение за майнинг могут получать как физические лица (индивидуальный майнинг), так и компании (работа в пуле). Оплата за майнинг начисляется на криптовалютные счета, для вывода средств с кошельков часто необходим их перевод в традиционные (фиатные) валюты центральных банков.