Всероссийский союз страховщиков перестроит работу на принципах единого союза

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Всероссийский союз страховщиков (ВСС) планирует объединение трех союзов под эгидой ВСС и интеграцию с Национальным союзом страховщиков ответственности (НССО) и Российским союзом автостраховщиков (РСА).

Об этом сообщил журналистам, комментируя итоги общего собрания ВСС, избранный на собрании президент союза Евгений Уфимцев.

Ключевой задачей на ближайшую перспективу он считает завершение разработки стратегии развития страхового рынка на период 2023-2025 годов.

Уфимцев уточнил, что "в рамках стратегии будет выделено 5-7 ключевых приоритетов, на которых будет сосредоточено внимание страховщиков. В число приоритетов войдет направление развития в сегменте страхования жизни, также для страховщиков важно постепенное сближение условий страхования в ОСАГО и автокаско".

Одним из приоритетов стратегии будет раздел, связанный с цифровизацией и ее возможностями.

Отдельной стратегической задачей для ВСС станет интеграция трех союзов на базе ВСС как саморегулируемой организации. Имеется в виду большая интеграция процессов, которые сейчас распределены между ВСС, НССО и РСА.

Уфимцев напомнил, что подобная задача ставилась и раньше, "однако ее реализация встретила трудности законодательного характера, которые не позволяли это сделать. В настоящее время функционал союзов по компвыплатам (НССО и РСА), а также функционал по "Зеленой карте" препятствуют проведению интеграции "де-юре", однако это можно сделать "де-факто". По мнению Уфимцева, "создание единого союза позволит страховщикам оптимизировать свои расходы".

Он также сообщил журналистам, что ВСС планирует создать подразделение внутри союза для решения текущих задач, которые постоянно появляются в сфере внимания страховщиков, возможно, на недолгий срок. В качестве примера он привел тему страхования перевозок грузов на новых присоединенных территориях. Уфимцев отметил, "что такие задачи могут появляться точечно, и могут быть разрешены в течение относительно короткого периода - нескольких месяцев, а затем они могут уйти из поля зрения".