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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

В России за сутки COVID-19 заболели более шести тысяч человек

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 6 088 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 321 человек и возросло в сравнении с предшествующими на 5,3%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 38 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 9 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 992 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно выросло, рост заболеваемости отмечается четвертый день подряд. Впервые с начала ноября число заболевших за сутки превысило 6 тыс. человек.

За минувшие сутки скончались 53 человека, накануне сообщалось о 56 умерших.

Выздоровели за сутки 5 088 человек, или на 4,7% меньше в сравнении с 25 ноября, сообщили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 568 846 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 391 789 умерших и 20 977 854 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 26 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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