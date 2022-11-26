Число случаев COVID-19 в мире превысило 641 млн
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 641 млн 60 тыс. 808, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 629 тыс. 814 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
|Число случаев COVID-19
|Число умерших пациентов
|США
|98 млн 562 тыс. 304
|1 млн 79 тыс. 196
|Индия (данные на утро пятницы)
|44 млн 672 тыс. 48
|530 604
|Франция
|37 млн 789 тыс. 817
|159 679
|Бразилия
|35 млн 149 тыс. 503
|689 442
|Германия
|36 млн 373 тыс. 164
|157 495
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы составил 851,2. В США на 1 млн жителей скончались 3 300 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 419, в Бразилии - 3 202, в Германии - 1 878.