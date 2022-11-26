Число случаев COVID-19 в мире превысило 641 млн

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 641 млн 60 тыс. 808, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 629 тыс. 814 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Число случаев COVID-19 Число умерших пациентов США 98 млн 562 тыс. 304 1 млн 79 тыс. 196 Индия (данные на утро пятницы) 44 млн 672 тыс. 48 530 604 Франция 37 млн 789 тыс. 817 159 679 Бразилия 35 млн 149 тыс. 503 689 442 Германия 36 млн 373 тыс. 164 157 495

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы составил 851,2. В США на 1 млн жителей скончались 3 300 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 419, в Бразилии - 3 202, в Германии - 1 878.