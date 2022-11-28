Aurus начал серийное производство внедорожника Komendant в Татарстане

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Серийное производство российского люксового внедорожника Aurus Komendant запущено в татарстанской Елабуге, сообщила пресс-служба бренда.

Модель стала второй серийно выпускаемой на мощностях Aurus в ОЭЗ "Алабуга" (ООО "Аурус"), стартовавшего в мае 2021 г. с выпуска седанов Senat.

Внедорожник Komendant оснащен полным приводом с силовой электроустановкой, двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 л.с. крутящим моментом 880 Нм и рабочим объемом 4,4 л, девятиступенчатой трансмиссией. Дорожный просвет автомобиля составляет до 260 мм в зависимости от уровня подъема автоматической пневмоподвески.

"Уже начал формироваться портфель заказов на эту модель. Наша задача состоит в том, чтобы наращивать объемы выпускаемых автомобилей, при этом обеспечивая высочайшие показатели качества, полностью соответствующие мировым стандартам", - отметил гендиректор ООО "Аурус" Николай Ходосевич, процитированный в сообщении компании.

Предзаказы на модель принимаются с конца сентября.

Как отмечает пресс-служба Aurus, все основные агрегаты автомобиля производятся в России. В частности, силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения. Доля отечественных поставщиков на производстве модели достигает 70%.

Бренд Aurus сформировался на базе реализуемого ФГУП "НАМИ" с 2012 г. проекта по созданию представительских автомобилей для первых лиц государства. Проект получил название "Единая модульная платформа" и позже стал также известен как проект "Кортеж". НАМИ с 2016 г. вел мелкосерийный выпуск машин Aurus на своих мощностях. Для создания полноценного серийного производства в Елабуге в конце 2017 г. было зарегистрировано ООО "Аурус". Производство стартовало в мае 2021 г. - там стали выпускаться седаны Aurus Senat, которые сейчас используются как служебные для президента и членов правительства РФ.

Глава Минпромторга (ныне - также вице-премьер правительства РФ) Денис Мантуров на церемонии запуска производства говорил, что степень локализации автомобиля составляла на тот момент 53%, к 2023 г. должна быть доведена до 80%.

Сообщалось, что площадка Aurus в Татарстане рассчитана на производство до 5 тыс. автомобилей в год.

Анонсированные ранее планы расширения модельного ряда Aurus предполагали также появление минивэна Arsenal, кабриолета на базе парадного автомобиля и электромотоцикла. Образец последнего летом этого года был представлен под названием Aurus Merlon (от сл. "мерлон" - зубец стены крепости, кремля) и показан на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.