Бывший гендиректор Renault в России Андрей Панков возглавил Aurus

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор российского представительства Renault Андрей Панков назначен главой бренда Aurus (ООО "Аурус", ООО "Аурус Моторс"), сообщила пресс-служба компании.

Он сменил на должности Николая Ходосевича, который возглавлял компанию с начала года после ухода главы "УАЗа" Адиля Ширинова.

Панков работал директором по продажам "Хендэ Мотор СНГ" (2005-2007 гг.), вице-президентом и главным исполнительным директором российского представительства Mitsubishi (2007-2015 гг.), а также гендиректором ЗАО "Рено Россия" (с 2015 по 2019 г.).

Бренд Aurus сформирован на базе реализуемого ФГУП "НАМИ" с 2012 г. проекта по созданию представительских автомобилей для первых лиц государства. Проект получил название "Единая модульная платформа" и позже стал также известен как проект "Кортеж". НАМИ с 2016 г. вел мелкосерийный выпуск машин Aurus на своих мощностях.

Для создания полноценного серийного производства в Елабуге в конце 2017 г. было зарегистрировано ООО "Аурус". В мае 2021 г. начался выпуск седанов Aurus Senat, которые сейчас используются как служебные для президента и членов правительства РФ. С конца 2022 г. также началось серийное производство внедорожника Aurus Komendant.

Сообщалось, что площадка в Татарстане рассчитана на выпуск в перспективе до 5 тыс. автомобилей в год.

Анонсированные ранее планы расширения модельного ряда Aurus предполагали также появление минивэна Arsenal, кабриолета на базе парадного автомобиля и электромотоцикла. Образец последнего летом этого года был представлен под названием Aurus Merlon (от "мерлон" - зубец стены крепости, кремля) и показан на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.