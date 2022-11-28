В ЛНР решили минимизировать затраты на празднование Нового года

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник в ходе совещания с главами городских администраций ЛНР предложил сократить затраты на празднование Нового года на территории республики.

"По моему поручению прошло совещание, на котором с руководителями городов и районов республики обсудили подготовку к приближающимся новогодним праздникам. Подчеркнул, что затраты на их проведение должны быть минимальными", - написал Пасечник на своей странице в соцсетях в понедельник.

Врио главы ЛНР отметил, что во всех городах и районах республики будут установлены новогодние елки и пройдут утренники для детей. "Особое внимание должно быть уделено семьям военнослужащих-участников СВО, переселенцам и всем попавшим в трудную жизненную ситуацию", - распорядился Пасечник.

"Предлагаю отказаться от дорогостоящих торжеств и корпоративов, отправив средства на поддержку нашей армии. Это будет более уместно. Призываю к этому каждого! Новый год в Луганской Народной Республике состоится! Мы это заслужили", - добавил он.