Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

В ЛНР решили минимизировать затраты на празднование Нового года

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник в ходе совещания с главами городских администраций ЛНР предложил сократить затраты на празднование Нового года на территории республики.

"По моему поручению прошло совещание, на котором с руководителями городов и районов республики обсудили подготовку к приближающимся новогодним праздникам. Подчеркнул, что затраты на их проведение должны быть минимальными", - написал Пасечник на своей странице в соцсетях в понедельник.

Врио главы ЛНР отметил, что во всех городах и районах республики будут установлены новогодние елки и пройдут утренники для детей. "Особое внимание должно быть уделено семьям военнослужащих-участников СВО, переселенцам и всем попавшим в трудную жизненную ситуацию", - распорядился Пасечник.

"Предлагаю отказаться от дорогостоящих торжеств и корпоративов, отправив средства на поддержку нашей армии. Это будет более уместно. Призываю к этому каждого! Новый год в Луганской Народной Республике состоится! Мы это заслужили", - добавил он.

ЛНР Леонид Пасечник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Стоимость строительства ВСМ Москва-Петербург уточнят в 2023 году

ФСБ предотвратила серию терактов в Запорожской области

Песков опроверг сообщения об уходе РФ с ЗАЭС

"АвтоВАЗ" предоставит ФК "Зенит" автомобили LADA Vesta

"АвтоВАЗ" предоставит ФК "Зенит" автомобили LADA Vesta

Aurus начал серийное производство внедорожника Komendant в Татарстане

Нападения в школах и вузах

Прокурор запросил пожизненный срок для обвиняемого в убийстве студентов в Перми

Прокурор запросил пожизненный срок для обвиняемого в убийстве студентов в Перми

Власти Энергодара назвали фейками сообщения о планах РФ покинуть ЗАЭС

Власти Энергодара назвали фейками сообщения о планах РФ покинуть ЗАЭС

Под Тверью разбился частный вертолет, погибли два человека

Что произошло за день: воскресенье, 27 ноября

В Абакане 270 домов остались без тепла из-за аварии на трубопроводе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });