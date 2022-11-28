Евгений Уфимцев стал президентом трех основных союзов страховщиков в РФ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Евгений Уфимцев избран президентом Национального союза страховщиков ответственности (НССО) на общем собрании в понедельник, говорится в сообщении союза.

Ранее он также был избран на пост президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА). Таким образом он стал президентов трех основных союзов.

До 25 ноября 2022 года президентом всех трех союзов являлся Игорь Юргенс, который в этом году принял решение о добровольной отставке с упомянутых постов.

НССО - профессиональное объединение страховщиков в рамках двух законов об обязательном страховании ответственности - обязательном страховании ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО) и обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).