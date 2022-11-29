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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Суд в Туле начал рассмотрение дела о шпионаже в отношении гражданина Украины

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Тульский областной суд во вторник приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь облсуда Анастасия Дронова.

"Первое судебное заседание проходит в закрытом режиме. Подсудимый содержится под стражей в тульском СИЗО-1", - сказала Дронова.

В августе 2021 года в Туле был задержан гражданин Украины, собиравший сведения, составляющие государственную тайну, в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним. По данным ФСБ, иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа носителей секретов. "Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения", - сказали в ФСБ.

В отношении гражданина Украины было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Украина Тула
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