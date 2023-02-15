Гражданин Украины осужден в Туле на 16 лет по делу о шпионаже

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Тульский областной суд признал гражданина Украины виновным в шпионаже, сообщила в среду пресс-служба судебного департамента Тульской области.

"Приговором суда гражданин Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (Шпионаж)", - говорится в сообщении. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

По материалам суда, с января 2020 года по август 2021 года мужчина собирал в Туле в целях передачи иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну.

Мера пресечения осужденному в виде заключения под стражу оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу.

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в ноябре прошлого года. Заседания проходили в закрытом режиме.

В августе 2021 года Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщал, что в Туле задержан с поличным гражданин Украины, собиравший сведения в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним. По данным ФСБ, задержанный по заданию разведывательных служб Украины искал работников российских оборонных предприятий "из числа секретоносителей".