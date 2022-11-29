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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

В МИД РФ заявили, что возвращение к СВПД уже давно висит на волоске

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Судьба Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) уже давно под большим вопросом, однако при наличии политической воли можно быстро вернуться к этой договорённости, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Оно давно висит на волоске, и ситуация реально осложнилась после того, как группа государств на прошедшей сессии совета управляющих (МАГАТЭ) продавила резолюцию с осуждением Ирана. Это классический пример хождения по политическим граблям, когда опыт ничему не учит", - сказал он журналистам в Москве.

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Рябков отметил, что "в прошлом подобного рода резолюции приводили к продолжительным паузам в переговорных усилиях, а сейчас особенно, когда момент был крайне ответственный и договорённостью в пределах досягаемости, такого рода шаги были контрпродуктивны".

Он напомнил, что Иран ответил дальнейшим расширением обогащения урана. "Это тоже серьезный шаг. Мы отмечаем, тем не менее, что в рамках соглашения о всеобъемлющих гарантиях инспекции иранских объектов продолжаются, доклады публикуются. То есть, нет свертывания взаимодействия в рамках именно этого соглашения, есть проблемы с выполнением отдельного дополнительного режима, который был согласован в рамках СВПД", - подчеркнул замглавы МИД.

"Но как такового отката позиционного не произошло. Политический контекст неблагоприятен, позиционная дистанция, разделяющая стороны, небольшая, и мы думаем, что при наличии желания, политической воли, в принципе договоренность возможна, и ее можно оформить достаточно быстро", - отметил Рябков.

МИД РФ СВПД США Иран
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